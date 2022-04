A Codemasters segítheti a jövőben a Need for Speed-sorozatot

Nagyszerű hírek kaptak szárnyra nemrégiben a Need for Speed-sorozat jövőjét illetően, hiszen az EA egyik aktuális álláshirdetéséből kiderült egy apró, de annál fontosabb részlet arról, hogy miként alakulhat a legendás autós játék sorsa.

Bár az Electronic Arts nem vette el a projektet a Criterion Games srácaitól, azonban úgy tudni, hogy a jövőben, ami azért jó hír, mert a Codemasters azért összehozott már a múltban néhány kiváló autós játékot, és egészen új irányba is segíthetik elvinni a Need for Speed-játékokat.Az álláshirdetés szerint a Criterion és a Codemasters mind a kreatív oldalon, mind a technikai feladatok teljesítését tekintve közös erővel dolgozik majd azért, hogy új funkciók és lehetőségek kerüljenek a Need for Speed-sorozatba, de hogy ez a gyakorlatban mit jelenthet majd, az a jövő zenéje.