Megállapodott egymással a FIA és a Codemasters arról, hogy még legalább hat éven át, azaz 2025-ig bezárólag a csapat maradhasson a F1-játékok kizárólagos gondozója, vagyis az elkövetkezendő esztendőkben is ők folytathatják a szériát.

A szerződéshosszabbításra azért kerülhetett sor, mert kölcsönösen elégedettek az együttműködéssel, noha erről azért érdemes lett volna a rajongókat is megkérdezni, hiszen nem kizárt, hogy egy kicsit más eredmény született volna.A hosszabbításra leginkább egyébiránt azért került sor már most, hogy, hiszen jövőre már köztünk lesznek az új konzolok, így nem kizárt, hogy a soron következő F1-rész már azokat is célba veszi majd.