A CD Projekt Red tagadja, hogy a konzolok gyengesége miatt halasztották a Cyberpunk 2077-et

Pár napja felmerült az a gondolat a CD Projekt Red friss várományosa, a Cyberpunk 2077 kapcsán, hogy a mostani generációs konzolok gyengesége miatt kellett csúsztatni a megjelenést , azaz rosszul fut Xbox One-on és PS4-en a szoftver.

A fejlesztők most megerősítették azt, amit Cory Barlog (God of War rendezője) is tweetelt a minap, miszerint minden játék optimalizációs hibákkal küszködik a legvégső simításokig, úgyhogy nincs semmi meglepő azon, hogy konzolokon jelenleg rosszul fut a játék.Ezenfelül azt is hozzátették a lengyelek a hivatalos fórumfelületükön , hogy. Hozzátették azt is, hogy nincsen semmiféle simlizés a háttérben, szimplán a játék tényleges polírozása zajlik a háttérben, és nemigen tartalmaznak sok igazságot a pletykák.