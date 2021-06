A CD Projekt Red szerint már dolgoznak rajta, hogy visszakerüljön a PS Store-ba a Cyberpunk 2077

Rengeteg területen elhasalt a Cyberpunk 2077 , azonban az egyik legnagyobb gyomros egyértelműen az volt, amikor levették a PS Store-ból a játékot hónapokkal ezelőtt, és még azóta sem tették vissza.

Lassan fél év telt el azóta, hogy nem elérhető a PS Store kínálatában a CD Projekt Red RPG-je, és hiába jött azóta számos patch, még mindig nem húzható be a szoftver az online áruházból. Különösen fájó, hogy nem is tudni, hogy mikor tehetik vissza, viszont most a Q1-es bevételi konferencia során a csapat elmondta, hogy gőzerővel dolgoznak rajta, hogy visszakerüljön a PS Store-ba a Cyberpunk 2077 Mindehhez azonban, így nem tudni még mindig, hogy mikor kerülhet vissza a program a digitális áruházba - de legalább kommunikálták, hogy rajta vannak az ügyön!

