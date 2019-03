A CD Projekt Red szerint az idei E3 lesz a legfontosabb a stúdió történetében

Igazi vegyes saláta lesz az idei E3, hiszen vannak dolgok, amik miatt kevésbé várjuk, és vannak olyan programpontok, amik miatt szinte már számláljuk a napokat, ilyen például, hogy a CD Projekt Red viszi az expóra Cyberpunk 2077 -et.

Természetesen megjelenési dátumban reménykedünk, viszont Adam Kicinskinek, a csapat vezérigazgatójának sikerült még tovább korbácsolnia az izgalmakat. Egy a 2018-as fiskális évet fókuszba helyező sajtótájékoztatón (alant megtalálható) említette meg, hogyKicinski továbbment, miszerint erős műsorral készültek, és még az utóbbi évnél is nagyobbat fognak robbantani a tervek szerint. Ez még nem minden, merthogy szóba jött, hogy már készülgetnek a következő generációra is, felkészítették ehhez a RED motort,Végezetül elhintette Kicinski, hogy nem lesz velük az E3-on semmilyen popsztár, ami ugyebár egy utalás arra a pletykára, hogy Lady Gaga is a játék részese lesz (ettől függetlenül persze benne lehet a végleges játékban), no meg említés szintjén szóba jött az a bizonyos másik játék, amin dolgoznak . A CEO szerint ez egy teljesen új IP lesz, de még nem beszélhetnek róla, ráadásul maga a koncepció is teljesen új irányt mutat, mint az eddigi munkáik.

