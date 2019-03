A CD Projekt Red még 2021-ig kiad egy tripla-A játékot a Cyberpunk 2077-en kívül

Még tavaly márciusban tett egy igen zavarba ejtő kijelentést a CD Projekt Red, miszerint a Cyberpunk 2077 után még egy tripla-A RPG-t ki fognak adni 2021-ig, erre az állításra viszont sokan csak legyintettünk, miszerint úgyis csúszik ez a terv.

Nos, a lengyelek szerint továbbra is tartják magukat az ütemtervhez. A stúdió hivatalos fórumán bukkant fel ugyanis egy bejegyzés, mely azt taglalja, hogy a 2016-2021 közötti tervezetük továbbra is él,Értelemszerűen ezt nem kívánják addig részletezni, amíg a Cyberpunk 2077 -en ügyködnek, viszont ez nagyon sok mindent megváltoztat. Ha ilyen ütemben szeretne dolgozni a CD Projekt Red, akkor talán mégsem annyira légből kapott a 2019-es premierdátum, de mégis mi lehet az a titokzatos másik projekt? Talán a The Witcher-sorozathoz köthető?