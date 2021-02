A CD Projekt Red elindította az előzményként szolgáló The Witcher társasjáték Kickstarter kampányát

Társasjátékozni mindig jó, pláne ha az egy ismert univerzum adaptációjaként szolgál, azonban a CD Projekt Red esetében már kétkedve fogadjuk, hogy akár ezt is milyen minőségben fogják letenni az asztalra.

Merthogy a lengyelek saját fejlesztésű társasjátéka már felkerült a Kickstarter kínálatába, amely egyébiránt The Witcher: Old World címen fog futni. A játéktrilógiához fog előzményként szolgálni, és áprilisban-májusban a gyűjtés is elrajtol.A társasjáték során küldetéseket fogunk teljesíteni, nehéz döntések elé állunk, illetve időről időre más Witcherekkel is fel kell vennünk majd a harcot. Egyelőre még nem tudni, hogy a lengyelek mennyi pénzt akarnak majd összekalapozni hozzá, ez majd csak pár hónap múlva fog kiderülni.

