A Capcom tovább tudta fokozni a Resident Evil 2 Remake japán gyűjtői kiadását egy írógéppel

A Capcom bejelentette, hogy nemcsak a korábban bemutatott gyűjtői kiadásban , hanem egy mindent túlszárnyaló prémium változatban is elérhetővé teszik a rajongók számára a Resident Evil 2 Remake -et, mely több mint 900 dollárba, tehát majdnem 250 ezer forintba kerül.





Ezért a pénzért megkapjuk majd a Z Version teljes tartalmát, de a kizárólag a Capcom online boltjából megrendelhető csomag egy a játék Lexington írógépe által inspirált Bluetooth billentyűzetet is tartalmaz majd, amiből csak erősen limitált mennyiség áll a rajongók rendelkezésére.A kérdéses QwerkyWriter (amit a QwerkyToys gyárt) egyébiránt PC-vel és okostelefonokkal is használható lesz, hovatovább jár majd mellé négy darab Ink Ribbon is, amiről nem tudjuk, hogy valódi tintaszalagot tartalmaz-e, vagy csak egy replika lesz a sorban. Resident Evil 2 Remake január 25-én érkezik PC-re, PS4-re és Xbox One-ra, de hogy felénk milyen gyűjtői kiadások várhatók, azt most még nem tudni.