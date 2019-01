A Resident Evil 2 Remake jött, látott és győzött, így nagyon sok rajongónak biztosan eszébe jutott játék során, hogy milyen szuper dolog lenne a harmadik epizódból is egy hasonló feldolgozást látni.

Erről beszélt most Yoshiaki Hirabayashi, a második rész producere a Game Watch munkatársainak, az interjúból pedig kiderült, hogyHa ugyanis a Capcomhoz eljutnak majd ezek a kívánságok, akkor a Resident Evil 8 mellett a jövőben talán egy Resident Evil 3 Remake is felbukkanhat a horizonton, mely éppen idén ünnepli huszadik évfordulóját, tehát az apropó is meglenne hozzá.