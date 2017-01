A Capcom nem tervezi, hogy Nintendo Switch-re is megjelenjen a Resident Evil 7

Habár a japán konzolgyártók és fejlesztőcsapatok között rendszerint nagy az összetartás, ha egymás játékainak megjelentetéséről van szó, azonban a jelek szerint a Nintendo Switch és a Capcom esetében ez nem járható út.

Masachika Kawata, avagy a Resident Evil 7 producere ugyanis az Express magazinnak adott nyilatkozatában kifejtette, hogy, amelyet a producer úgy jellemezett, hogy egy nagyon egyedi hardver lett, és személy szerint alig várja, hogy alaposabban is megismerje a rendszer lehetőségeit.A nyilatkozatból tehát nemcsak azt tudhattuk meg, hogy a Resident Evil 7 vélhetően soha nem fog megjelenni Switch-re, hanem azt is, hogy hardverileg a korábbi félinformációknak megfelelően valóban teljesen más, mint a PS4 vagy az Xbox One, így nem a legegyszerűbb portolni rá korábban ezekre a platformokra készített alkotásokat.