A várakozásoknak megfelelően már sokadik rekordját sikerül megdöntenie a Call of Duty WWII -nek, a PlayStation amerikai részlege ugyanis nyilvánosságra hozta a PS Store 2017-ben rögzített letöltési adatait.

Ebből kiderült, hogy a tavalyi évben a Call of Duty WWII volt a PlayStation brand online boltjának legtöbbször letöltött videojátéka, deUtóbbi szereplése azért különösen nagy meglepetés, mert még a Horizon Zero Dawn-t is lenyomta, ami így a negyedik helyre csúszott vissza, érdekesség pedig, hogy az ötödik helyet a még mindig népszerű, ámde nem mostanában megjelent GTA 5 szerezte meg.