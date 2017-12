A Call of Duty WWII és a PS4 uralták novemberben az amerikai eladási listákat

Az NPD bejelentette, hogy miután sorozatban a Nintendo Switch volt a legkelendőbb konzol Amerikában, novemberben ismét visszaszerezte a vezetést a PlayStation 4, ezáltal a múlt hónapban a Sony masinájából fogyott a legtöbb.

Érdekesség azonban, hogy hiába nyerte ezt a döntőt a PS4, dollárban számolva az Xbox One lett a nyertes, vagyisAz NPD szerint egyébiránt tavaly novemberhez mérten minden kategóriában növekedést mutatott a piac, a szoftverek tekintetében pedig a Call of Duty WWII fogyott a legkiválóbban, de a Star Wars: Battlefront 2 és az Assassin's Creed: Origins is feljutottak a dobogóra.