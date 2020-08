A Call of Duty: Warzone-ban vezetik fel a franchise új részét

Nem kizárt, hogy azok számára, akik nem követik a leakeket és a különféle pletykákat az interneten, azokat egy hangyányit parán éri a Call of Duty: Warzone -ban feltűnt új üzenet, ami nagy valószínűséggel az idei Black Ops rebootot hivatott felvezetni.

Ahogyan azt az alábbi videón is láthatjátok, illetve talán már ti is találkoztatok vele játék közben, egy statikus üzenet ugrik be egy villanásra, ami azt a feliratot foglalja magába, hogy "Know Your History", azaz "".Bár azért ha ez az üzenet egy csata kellős közepén ugrik be, akkor elképzelni sem tudjuk, hogy mennyire lehet zavaró tényező, de az biztos, hogy ütős módja ez az új Call of Duty felvezetésének. Ha minden jól megy, akkor talán még most augusztusban bemutatkozhat az új rész.

