A Call of Duty: Modern Warfare uralta februárban az amerikai eladási listákat

Továbbra sem lehet lenyomni az élről a Call of Duty: Modern Warfare -t a tengerentúlon, ahol az NPD Group aktuális hírei szerint a kérdéses akciójáték uralta februárban a játékeladási listákat.

Ez nem meglepő annak fényében, hogy különösebben nagy megjelenés nem volt ebben a hónapban, bár azért érdemes kiemelnünk a sorból, hogy a dobogó első három fokára felkerült alkotás sem nevezhető éppen frissnek, hiszen a második helyre az NBA 2K20 került, mígMagyarul tehát kifejezetten unalmas hónap volt ez a február a tengerentúlon a játékeladások - és a játékmegjelenések - tekintetében, de inkább mutatjuk az NPD Group által kiadott teljes listát, nyálazzátok át magatok:NBA 2K20Grand Theft Auto VDragon Ball Z: KakarotTom Clancy's The Division 2Mario Kart 8Ring Fit AdventureMadden NFL 20Super Smash Bros. UltimateStar Wars Jedi: Fallen OrderMinecraftLuigi?s Mansion 3Red Dead Redemption IIThe Legend of Zelda: Breath of the WildPokemon SwordJust Dance 2020FIFA 20Tom Clancy's Rainbow Six SiegeNeed for Speed: HeatNew Super Mario Bros. U Deluxe