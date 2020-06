A Call of Duty: Modern Warfare Remastered lett a PS Plus legnépszerűbb videojátéka

A napokban 10 éves lett a PS Plus szolgáltatás, amivel a Sony annak idején az Xbox Live Goldnak szeretett volna megfelelő riválist készíteni, miközben a tartalom tekintetében mára sikerült bőven túlmutatniuk a kihívotton is.





Az évforduló alkalmából pedig a japánok összeállítottak egy infógrafikát, aminek köszönhetően röviden és tömören végigvezethetjük a PS Plus első 10 évét, így megtudjuk belőle, hogy a Wipeout HD volt a tagok egyik első játéka, hogy, így ha a PS Plus egy ország lenne, a 36. legnépesebbé válna a világon.Ezen felül kiderült még, hogy melyek voltak a PS Plus legtöbbször letöltött videojátékai, és a listán meglepő módon alig találni exkluzív címeket, hiszen a vezető pozíciót rögtön a Call of Duty: Modern Warfare Remastered kaparintotta meg. Lássuk a többieket:1. Call of Duty: Modern Warfare Remastered2. Sonic Forces3. Shadow of the Colossus4. Call of Duty: Black Ops 35. Destiny 2