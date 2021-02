A Call of Duty legjobb éve volt 2020 az Activision Blizzard szerint

Meglepő kijelentést tett az Activision Blizzard, miután ugyanis 2020 mindenkinek kész katasztrófa volt, a csapat szerint azonban a Call of Duty-sorozatnak minden idők legjobb eredményeit hozta, ami nyilván nem meglepő.

A minden évben érkező új játék mellett ugyanis ma már komoly fegyvertényt jelent a kiadó kezében a Call of Duty Warzone és a Call of Duty Mobile, melyek elképesztően sok embert vonzanak, így történhetett, hogyEz orbitális növekedés, ha azt vesszük alapul, hogy 2018-ban a franchise 70 millió játékost vonzott, az Activision Blizzard célja pedig az, hogy a legkülönfélébb módszerekkel, de a jövőben 1 milliárdra növelje a Call of Duty-sorozat kapcsán aktív játékosok számát. Hogy mégis miként szándékoznak ezt elérni, azt egyelőre nem tudjuk, de nem sok jóra számítunk...