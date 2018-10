A Call of Duty: Black Ops 4 lett az ünnepi szezon legjobban várt játéka

Bár rengetegen kevés esélyt láttak arra, hogy a Call of Duty: Black Ops 4 kampány nélkül taroljon, de a battle royale móka és a minden eddiginél erősebb Zombies mód azért úgy látszik megtette a hatását.





A Nielsen elemzői ugyanis több ezer amerikai játékos véleményére alapozva előhozakodtak egy statisztikával, amiből kiderült, hogy a Call of Duty: Black Ops 4 lett az előttünk álló ünnepi szezon legjobban várt videojátéka, amivel még a Red Dead Redemption 2-t is sikerült maga mögé utasítania.A játékosok véleménye alapján a Nielsen pontozta is az érkező címeket, így, és míg a Red Dead Redemption 2 "csak" 97 pontot kapott, addig a harmadik helyre felkerült Battlefield V-nek be kellett érnie egy laza 94-gyel, de az első öt közé a Fallout 76 és az Assassin's Creed Odyssey is odaszorítkozott.A Nielsen megvizsgálta továbbá az ünnepi szezon exkluzív címeit is, de ezen a téren a PS4 és az Xbox One is csak egy-egy szereplőt tudott kiállítani, így előbbinél a Spider-Man egy masszív 100 pontot kapott, míg utóbbinál a Forza Horizon 4 84-et, miközben Nintendo Switch-en holtversenyben a Super Smash Bros Ultimate és a Super Mario Party kerültek az élre.