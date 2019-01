A Call of Duty: Black Ops 4 és a FIFA 19 voltak 2018 legnépszerűbb játékai a PS Store-on

Miután a Sony minden hónapban kitartóan szállította, hogy melyek voltak az aktuális időszak legnépszerűbb videojátékai a PS Store-on, az óév lezárásával egy az egész esztendőt felölelő listát is összeállítottak nekünk.

Ennek köszönhetően megtudtuk, hogy míg Európában a FIFA 19-et vásárolták meg a legtöbben a PS Store-ról az egész év tükrében, addig Észak-Amerikában a Call of Duty: Black Ops 4 került fel az élre.Érdekesség, hogy a Black Ops 4 Európában is dobogóra került, egészen pontosan a második helyre, ellenben a FIFA 19 már nem tudott túl előre jutni az amerikai listán, még az NBA 2K19 is megelőzte a focis játékot.FIFA 19Red Dead Redemption 2Grand Theft Auto 5God of WarSpider-ManFIFA 18Gang BeastsRocket LeagueFar Cry 5Red Dead Redemption 2Spider-ManGod of WarGrand Theft Auto 5NBA 2K19FIFA 19Monster Hunter: WorldFar Cry 5Madden NFL 19