A Call of Duty 2019 már PS5-re és az újgenerációs Xbox-ra is megjelenhet?

Érdekes pletykák reppentek fel a jövő évben érkező Call of Duty kapcsán, merthogy az bizonyára senkinek sem meglepetés, hogy 2019-ben is folytatódik a sorozat, a fejlesztési munkálatokat pedig az Infinity Ward végzi majd el.

Éppen hozzájuk, avagy a stúdióhoz köthető a legújabb szivárgás, lévén a csapat nemrégiben feladott egy álláshirdetést, amiben egy újgenerációs projekthez keresnek munkaerőt, és mivel ma már a PS4 és az Xbox One bőven kurrens generációs kategóriába sorolható, ezértMert az sem kérdéses, hogy az Infinity Ward egy Call of Duty-játékot készít, lévén pályafutásuk során soha nem csináltak még mást. Az persze nyilván akkor sem egyértelmű, hogy a 2019-es vagy a 2022-es Call of Duty-t nevezték-e most következő generációsnak, de nem túl valószínű, hogy ennyire előre gondolkodnának a sorozattal.