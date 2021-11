A Bungie ex-zeneszerzője arra kér, hogy pusztítsd el a Destiny zenealbumának másolatait

2014-ben a veterán Halo- és Destiny-zeneszerzőt, Marty O'Donnellt kirúgta a Bungie, és felszólította, hogy adja vissza a Destiny-n végzett munkájához kapcsolódó vagyontárgyakat, beleértve a Music of the Spheres-t, a Paul McCartney-val közösen készített "zenei előzményt".

Bár jogilag tilos megosztani vagy akár előadni a Destiny és a Music of the Spheres zenéjét, O'Donnell zenei vázlatokat és variációkat töltött fel a YouTube-ra és a BandCampre, köztük egy Sketches for MotS című albumot. Ez azt eredményezte, hogy idén év elején bíróság elé állították, és kötelezték, hogy fizessen a Bungie-nak közel 100 ezer dollár perköltséget.Az Eurogamer beszámolója szerint arra is felszólították, hogy tegyen közzé egy üzenetet - amelynek szövegével a felek egyetértenek - a Twitter, YouTube, Bandcamp és Soundcloud oldalain/csatornáin, amelyben kijelenti, hogy nincs jogi felhatalmazása arra, hogy a Music of the Spheres vagy a Destiny-vel kapcsolatos anyagokat birtokba adjon.Sőt arra kér mindenkit, aki korábban letöltött ilyen eszközöket, hogy törölje azokat, és tartózkodjon a megosztástól, és semmisítse meg a másolatokat. Természetesen mindezt el is mondta O'Donnell egy élő adás keretein belül.

