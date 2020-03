A Bungie alkalmazottai is otthonról fognak dolgozni a koronavírus miatt

A COVID-19, avagy koronavírus terjedése nyomán egyre több munkahely adja meg az alkalmazottainak a lehetőséget, hogy otthonról dolgozzanak, sőt még a játékfejlesztésben is egyre gyakoribb jelenség ez.

Mivel Seattle-ben tanyázik a Bungie főhadiszállása, mostanra pedig már 51 fertőzöttet és 10 elhunytat számlálnak a területen, így megtette az óvintézkedéseket a csapat vezetősége, így egy új kezdeményezés keretein belül lehetővé teszik az alkalmazottak számára a távmunkát.Elmondásuk alapján, egy ilyen jellegű váltás pedig nem kizárt, hogy apróbb csúszásokat eredményezhet a Destiny 2 tartalmaiban - bár utóbbi csak a mi véleményünk. Egy biztos: március 10-én rajtol a Season of the Worthy, majd március 13-án a Trials of Oasis.