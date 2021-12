A Bungie 30. évfordulóját egy Halo x Destiny 2 kollaborációval ünnepli

Pusmogások szintjén, de volt szó korábban arról, hogy a Destiny 2 -t fejlesztő Bungie egy kollaborációt akar a Destiny illetve a szintén tőlük eredeztethető, jelenleg a legújabb epizódját is megélő Halo franchise-zal, azonban ezzel egy idáig várni kellett.

Egészen mostanáig, hiszen a Bungie a fennállásuk 30. évfordulóját megünnepelvén keresztezik a két sorozat útját. A Destiny 2 -be ugyanis a Halo-sorozat legikonikusabb fegyverei érkeznek, természetesen a játék világához igazítva.Megkapjuk az első Halo ikonikus Magnumját, valamint a második rész Battle Rifle-jét, valamint az elhíresült Energy Swordot is. Ráadásul ez a pakk, nem szükséges költenünk hozzá. Szóval, ha valakinek az volt az álma, hogy a Destiny világán belül nyársaljon fel mindenkit Energy Sworddal, az most ezen vágyait egész nyugodtan kiélheti.

Nézd nagyban ezt a videót!