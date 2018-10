A Bulletstorm jövőjéről beszélt a People Can Fly

A lengyel People Can Fly csapata a Painkiller és a Bulletstorm játékok miatt kellemes emlékeket ébreszthet az FPS-műfaj kedvelőiben, de a legtöbben mégis az Epic Games kötelékéből emlékeznek rá, hiszen egy időben a Gears of War-sorozaton tevékenykedtek gőzerővel.

2015 óta azonban a stúdió független lett, sőt mi több, két csapatra oszlott, és míg az egyik részleg a Bulletstorm feldolgozásán ügyködött, a másik jelenleg is egy tripla-A kategóriás lövöldén dolgozik a Square Enix számára.Bár utóbbiról nem, a Bulletstorm jövőjéről és az indie stúdióvá válásról azonban már bátran beszélt a GamesIndustry-nak adott interjúban Sebastian Wojciechowski, a People Can Fly CEO-ja, aki elmondta, hogy a Gears of War Judgment befejezése után az Epic Games nem adott nekik önálló projektet, csak a mások által készített játékokat támogatták, ami nem volt éppen a szívük csücske.Bár anyagilag bizonyára jövedelmezőbb volt, azonban Sebastian és, ezért megvásárolták saját jogaikat, és független csapattá váltak, amit utólag már nem bántak meg.Ennek fényében a Bulletstorm jogai is hozzájuk kerültek, és bár egyelőre nincsenek konkrét terveik arról, hogy mit kezdjenek vele, azonban a feldolgozás, avagy a Bulletstorm : Full Clip szerinte sikeres volt, ezért a jövőben biztosan megvizsgálják majd a folytatás lehetőségét.