A Bullestorm fejlesztőivel készít egy tripla-A kategóriás játékot a Square Enix

Őszintén nem értjük a Square Enix csapatát, akik a napokban azért siránkoztak, hogy mennyire rossz nekik, és ezért még a Hitman fejlesztőit is menesztették, most pedig arról kaptunk híreket, hogy a lengyel People Can Fly csapatával szövetkeztek.

Kiderült ugyanis, hogy a Square Enix partneri kapcsolatba lépett a Bulletstorm alkotóival annak érdekében, hogy egy magas minőségű és teljesen eredeti - tehát nem folytatás, nem adaptáció, hanem valami új ötleten alapuló - videojátékot készítsenek PC-re és konzolokra.Egyelőre hatalmas a titkolózás a kooperáció háza táján, de természetesen azonnal megindult a találgatás, hogy, de erre azért mi még nem vennénk mérget. Arra viszont igen, hogy az E3-on nem kerül még szóba ez a projekt!