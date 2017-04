A brutális Brainiac kapta a főszerepet az ötödik Injustice 2 sztori trailerben

Újabb Injustice 2 trailerrel igyekszik sokkolni minket a Netherrealm Studios csapata, amelynek középpontjába ezúttal a sztori egy újabb foszlánya került, hovatovább az alkotás egyik brutális főgonosza, Brainiac is bemutatkozik benne.

Aki esetleg nem tudná, Brainiac a DC univerzum egyik legnagyobb szupergonosza, aki, és bár többször el akarta pusztítani bolygónkat és bizonyos hősöket, az egyik legemlékezetesebb tette az volt, hogy lenyúlta Superman szülővárosát, Kandort - ami mellesleg a Krypton bolygó fővárosa is volt egyben.Hogy milyen gaztettekre készül most az Injustice 2 -ben? Az pontosan nem derül ki a trailerből, de az igen, hogy bárkivel is megyünk neki, az biztos, hogy nagyon kemény küzdelem vár majd ránk ellene.

Nézd nagyban ezt a videót!