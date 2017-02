A briteknél már megint a GTA 5 fogy a legjobban, de a Nioh sem panaszkodhat

Befutott a múlt heti brit játékeladási lista, amiből kiderült, hogy a Rockstar által megalkotott GTA 5-öt egyszerűen lehetetlenség letaszítani a trónról, lévén annyira szeretik, hogy még mindig listaelsőséget tud szerezni magának a szigetországban.

Az év hatodik hetében így az Egyesült Királyságban a Rockstar műve volt a listavezető, amely mellett, a dobogó harmadik fokára pedig a nagyszerű Resident Evil 7 kerülhetett fel.A britek ezen felül nagyon szeretik még a FIFA 17-et, amely továbbra is az első helyek környékén ólálkodik, de nagy meglepetés még a lista tizedik helyén felbukkanó Watch Dogs 2 is, amely talán tényleg apránként fog beérni a rajongók között.1. Grand Theft Auto V 2. NIOH3. RESIDENT EVIL 7: BIOHAZARD4. FIFA 175. CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE6. BATTLEFIELD 17. ROCKET LEAGUE8. HITMAN: THE COMPLETE FIRST SEASON9. OVERWATCH10. WATCH DOGS 2