A Bosszúállók: Végjáték rendezője szerint a játékok jelentik a jövőt

A játékipar vezetői hosszasan beszéltek arról, hogy a videojátékok az eredeti metaverzum, ami nagyon is megfelel a játékiparnak, de most a Bosszúállók: Végjáték rendezője, Joe Russo is egyetért azzal, hogy ha a metaverzum megvalósul, akkor a videojáték lesz a vezető ágazat.

Russo különösen meg van győződve arról, hogy "a jövő virtuális lesz". Szerinte a történetmesélés jövőjének technológiája a játékiparban van, nem a filmiparban, mondván, hogy a hagyományos filmstúdiók nem értik a technológiát, és nem is része az üzleti tervüknek, hogy a technológiát kurátorkodjanak, elhelyezzék, fizessenek érte, fizessék a fejlesztését, tartsák meg.Később a beszélgetés során Russo hangsúlyozta, hogy szerinte egy játékipari vállalat lesz a világ leghatalmasabb szórakoztatóipari vállalata. Russo a technológiai cégeket, például a Metát, a korábbi Facebookot is megcélozta, mondván, hogy a játék olyan módon fogja előrevinni a világot, ahogyan a Facebook nem tudja. Állítása alapján