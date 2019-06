A Bosszúállók: Végjáték rendezőivel készül a Magic: The Gathering animációs sorozat

Bizonyára ti is tisztában vagytok a Magic: The Gathering gyűjtögetős kártyajátékkal, amelyből hamarosan sorozat készül egyenesen a Netflixre, ráadásul nem is akárkik közreműködésével.

Az a Joe és Anthony Russo fogja tető alá hozni a projektet, akiknek a legutóbbi két Bosszúállók-filmet is köszönhettük, legalábbis. Az írói teendőket Henry Gilroy (Star Wars: Lázadók, Star Wars: A klónok háborúja), valamint Jose Molina (The Tick, Carter ügynök) fogja elvégezni.A szimplán Magic: The Gathering néven érkező animációs sorozat egy teljesen új, korábban még nem látott sztorit fog elmesélni a Planeswalkerekről, akik az univerzum mágusainak feleltethető meg. Még nem tudni, mikor debütál a sorozat, azonban megfelelő stúdióhoz került, lévén a Bardel Entertainment dolgozott be a Rick és Mortyba, sőt még a Pókember: Irány a Pókverzum!-ba is besegítettek.