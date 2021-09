A Borderlands-hez hasonlítják az Arkane vámpíros játékát, a Redfallt a korai szivárogtatások

Az E3 2021-en az Xbox konferencián megmutatkozott az Arkane Studios égisze alatt készülő Redfall, amely egy vámpíros lövöldének ígérkezik, különféle kasztokkal, valamint realisztikusnak nem nevezhető külsővel.





















Azóta nem igazán hallani semmit a projektről, olykor-olykor csepegtettek infókat, de most a technikai tesztkört követően közelebb kerültünk ahhoz, hogy miről van szó. A leakek szerint egy looter-shooter lesz a Redfall, amiben öt különböző ritkaságban gyűjtögethetünk fegyvereket, és le is bonthatjuk őket. Az egyik karakter rendelkezik egy madárral, ami kvázi drónként működik, és egy köpenyes, lopakodásra hajlamos figura is akad.Arról szól a fáma, hogy, és hogy hat játszható karakter vár ránk. Ami a nyitott világot illeti, a hősválasztó képernyőn két körzet közül választhat a játékos. A kiszivárogtató szerint terjedelmében hasonló a Fallout 76-hoz vagy a Ghost of Tsushimához a térkép, mellékküldetésekkel és boss harcokkal, amelyeket ismét a Borderlands-hez hasonlítanak. Ezenfelül ha egyedül játszunk, akkor nincsenek mellettünk NPC-k.Van néhány kép is, amiket szintén ez a leaker juttatott napvilgára, ezzel is bizonyítva szavahihetőségét: