A Borderlands újgenerációs kiadása lehet a Bethesda egyik nagy bejelentése a PAX-on

Nagy dolgokat várunk a PAX expó során a Gearbox csapatától, akik közel féltucat bejelentést vezettek fel az elmúlt napokban, melyek között a Borderlands: Game of the Year Edition szinte biztosan megtalálható lesz.

Erre utal legalábbis, hogy az ESRB honlapján felbukkant a kérdéses játékcím, méghozzá nem ok nélkül, hiszen a Borderlands GOTY változatát ezúttal PC-re, PS4-re és Xbox One-ra listázták, vagyis a jelek szerint érkezhet a sokak által kedvelt első rész feldolgozása.Hogy erre mi szükség van, különösen a régóta várt harmadik epizód megjelenése előtt, az egyelőre még előttünk is rejtély, de miután a közelmúltban számtalan feldolgozott verzió vált sikeressé, nem lennénk meglepve, ha ezt is úgy venné a nép, mint a cukrot.