A DualShockers munkatársai leültek a Borderlands 3 vezetőivel beszélgetni egy kicsit, Danny Homanel és Sam Winklerrel azzal kapcsolatosan, hogy mennyire fogja a játék lezárni a szériát, esetlegesen ez lesz-e a végső iteráció.

Az írók viszont minden rajongót megnyugtattak, mert bár sok szálat elvarrnak, legalább ugyanennyit el is indítanak, és egyértelműen kijelentették, hogy nem a Borderlands 3 jelenti a franchise végét,Ezzel a bejelentéssel egyetemben érkezett egy zajos, ütős, adrenalindús kedvcsináló is, amivel kétségtelen, hogy a Gearbox azt a maradék játékost is meg akarja szólítani, akit eddig esetleg nem sikerült.

