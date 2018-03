A Bluepoint Games megerősítette, hogy újabb remake készül a stúdióban

A Bluepoint Games elnöke, Marco Thrush a Digital Foundry munkatársainak egy interjúban bejelentette, hogy csapatának oldalán egy újabb remake munkálataiba csaptak bele, ami nagyszerű hír, ha a stúdió legutóbbi alkotásait vesszük alapul.

Aki ugyanis nem tudná, a Bluepoint Games készítette el a közelmúltban a Shadow of the Colossus remake-et, de a nagyszerű Uncharted: The Nathan Drake Collection és a Gravity Rush Remastered is az ő nevükhöz köthető, vagyis egyvalamiben biztosak lehetünk:Természetesen a stúdió egyelőre semmiféle közelebbi részlettel sem szolgált azzal kapcsolatban, hogy miféle remake-ről is van szó, csak annyit, hogy már megint egy tripla-A kategóriás projektről beszélhetünk. Ti milyen nagy nevet látnátok szívesen újra PS4-en a PS2-es vagy a PS3-as korszakból?