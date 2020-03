A Bloodborne és a Dark Souls zeneszerzője írja az Elden Ring zenéit is

Régen nem hallottunk már a From Software berkein belül készülődő Elden Ring projektről, pedig a Trónok harca írójának közbenjárásával készülő műről heti szinten kibírnánk valami újdonságot.

Yes, I am?? — Yuka Kitamura (@_Yuka_Kitamura_) March 25, 2020

Ezt a tudásvágyat enyhítette most egy kicsit Yuka Kitamura, a From Software jól ismert zeneszerzője, aki többek között a Bloodborne, a Dark Souls III és a Sekiro: Shadows Die Twice nagyszerű muzsikáiért is felelt annak idején, egy rajongó kérdésére válaszolva pedig a Twitteren keresztül bejelentette, hogy igen,Bár szívesen hallottunk volna még némi részletet a színfalak mögül, a zenész azonban nem merészkedett tovább, hiszen talán így is többet árult el a játékról, mint kellett volna, de mi azért reménykedünk benne, hogy néhány hónapon belül egy kicsit felgyorsulnak az események a projekt körül.