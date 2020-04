A BlizzCon 2020 is kaszát kaphat a koronavírus miatt

Az idei év első fele végig arról szól, hogy minden eseményt 2020 második felére tolnak, azonban nem kizárt, hogy akkor sem lesz még teljes a biztonság, legalábbis egyesek így vélik, vagy ha nem is gondolkodnak így, de készülnek rá.

A Blizzard is ebbe a sorba tartozik, akik természetesen idén is meg szeretnék tartani a BlizzCont, ellenben kijelentették , hogy ha akkoriban is még problémák lesznek a koronavírus miatt, akkor kaszálják az expót. Majd akkortájt fognak kommunikálni erről, amikor ők is pontosabb infókkal tudnak szolgálni.A legelső, 2005-ben megrendezett BlizzCon óta mindössze kétszer hagytak ki évet a Blizzard srácai az eseménnyel, viszont ha az eseményt magát még törlik is, az biztos, hogy a bejelentésekre ilyen-olyan formában sort fognak keríteni.