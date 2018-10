Az idei BlizzConon lerántják a leplet a Diablo-széria jövőjéről

Hamarosan megrendezésre kerül a BlizzCon, melyen a Blizzard által fejlesztett játékok kerülnek rivaldafénybe, most pedig leleplezték az idei esemény teljes menetrendjét, ami által érdekes dolgok láttak napvilágot.

A nyitóceremónia után ugyanis, tehát egészen biztosan nagy bejelentések várhatóak a franchise jövője kapcsán, főleg annak tudatában, hogy nemrégiben megszellőztették, hogy több Diablo tematikájú produktum is készül Ezenfelül természetesen az Overwatch, a Hearthstone, a World of Warcraft és a Heroes of the Storm is fontos szerepet játszik majd az eseményen, ezeknek a jövőbeni terveiről is beszélnek majd a srácok, no meg ugyebár versenyek is lesznek ezekből a játékokból bőségesen, tehát nem fognak unatkozni a jelenlévők. Ha érdekel a teljes menetrend, kattints ide