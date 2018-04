A Blizzard szerint továbbra sincs tervben a WoW és a HOTS konzolos változata

Bár a Diablo III annak idején nagy sikert aratott konzolon, sőt az Overwatch is rögtön megjelent PS4-re és Xbox One-ra, a Blizzard azonban továbbra sem akar sokkal közelebbi kapcsolatba kerülni a játékgépekkel.

Minderről Daniel Stahl, a World of Warcraft producere és Matt Villers, a Heroes of the Storm vezető dizájnere biztosította a Dualshockers munkatársait az idei PAX expó alkalmából, ahol mindketten elárulták, hogyDaniel Stahl szerint a World of Warcraft például kifejezetten PC-khez készült, tehát olyan jelentős változásokat kellene véghez vinniük egy konzolos változathoz, hogy a végeredmény teljesen más lenne, mint amit eredetileg megálmodtak, így nem is gondolkoznak ilyesmiken.Hasonló kifogással élt Villers is a HOTS kapcsán, aki szerint már a kezdetektől a PC-re fókuszálnak, és nagyon sok változásra lenne szükség ahhoz, hogy a játékmenet konzolon is működhessen, tehát egyelőre semmiféle kapcsolódó tervük sincs.