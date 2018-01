A Blizzard bejelentette a World of Warcraft: Battle for Azeroth előrendelői és egyéb extráit

A Blizzard a tegnap esti órákban hivatalosan is bejelentette, hogy mit kapnak majd extraként azok, akik úgy döntenek, hogy előrendelik maguknak a World of Warcraft: Battle for Azeroth expanziót, illetve a Digital Deluxe Edition-t választják maguknak.

Mint a hivatalos részletekből kiderült, a kiegészítő összes előrendelője kapni fog egy 110-es szint felett elérhető boostot, ha pedig valamelyik új faj oldalán elérjük ezt a szintet, cserébe garantáltan hozzáférhetünk majd egy Heritage Armorhoz.A Blizzard bejelentette továbbá, hogy az 50 dolláros standard kiadás mellett egy 70 dolláros Digital Deluxe Edition is biztosan lesz a kiegészítőhöz, aminek részeként természetesenA World of Warcrafthoz így kapunk egy Seabraid Stallion vagy egy Gilded Ravasaur mountot - oldalfüggő ugyebár, hogy melyiket -, valamint egy bébi Tortollan petet, és míg a Hearthstone részeként egy új Azeroth is Burning kártya hátlap vár ránk, a StarCraft II-ben Alliance és Horda stílusú spray-knek örülhetünk.Persze a Heroes of the Storm és az Overwatch sem maradnak ki a buliból, előbbihez egy három variánsban elérhető Primal Flamesaber mount, utóbbihoz pedig több karakter is kapni fog extrákat, így Torbjörn új hangokkal, Tracer új gesztusokkal, Anduin új spray-kkel gazdagodik, de járni fognak még Kul Tiras és Zandalar ikonok is melléjük.A DualShockers szerint egyébiránt a World of Warcraft: Battle for Azeroth kiegészítő még a nyáron megjelenhet, de a Battle.net oldalán még mindig az van írva, hogy a bővítmény legkésőbb szeptember 21-én, vagy az előtt érkezhet meg közénk.