A Blackout játékmódról szól a legújabb Call of Duty: Black Ops 4 videó

A Treyarch csapata egy újabb videóval örvendeztette meg a Call of Duty: Black Ops 4 rajongóit, köztük is leginkább a Blackout névre keresztelt battle royale mókára várakozókat, akik David Vonderhaar vezetésével most alaposan megismerkedhetnek a mókával.

Hiába volt ugyanis kipróbálható a kérdéses játékmód, sokan nem jutottak el addig, hogy belekóstoljanak, így leginkább nekik szól most az alábbi kedvcsináló, melyben a játék egyik rendezőjeHa érdekel mindez, az alábbiakban máris pörgetheted a felvételt, ha viszont már élőben próbálkoznál, október 12-ig maradj türelemmel, lévén akkor érkezik PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is a Call of Duty: Black Ops 4

