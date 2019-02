A Black Mirror egyik rendezője vette szárnyai alá a Halo TV sorozatot

A Deadline értesülései szerint nem maradt sokáig vezető nélkül a Halo televíziós sorozat, Rupert Wyatt lelépése után ugyanis alig pár héttel kiderült, hogy Otto Bathurst ült a projekt rendezői székébe.

Aki esetleg nem tudná, Otto a tavalyi Robin Hood mozifilm mellett a Black Mirror című sci-fi széria legelső epizódjához adta még a nevét, de 2014-ben BAFTA-díjat is kapott a BBC ismert drámájának, a Peaky Blinders-nek a munkálataiért.Otto Bathurst nemcsak a rendezői, hanem a vezető produceri székbe is beült a Halo televíziós sorozat kapcsán, aki rögtön át is alakította a széria struktúráját, ezáltal, aminek a forgatása az év végén indulhat.