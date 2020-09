A Birodalmiak szemszögéből mutatja be az Endori csata következményeit az új Star Wars: Squadrons trailer

Túlzás nélkül érdekfeszítő kedvcsinálóval gazdagodott a Star Wars: Squadrons , lévén az aktuális trailer az Endori csata következményeit prezentálja számunkra, ráadásul mindezt a Birodalmiak nézőpontjából.

Egy meglehetősen vaskos előzetesről van szó a maga 7 perces hosszával, úgyhogy bőven lesz mit néznünk, arról meg már nem is beszélve, hogy még inkább felültetheti a közönséget arra a bizonyos hype vonatra. Nem akarunk rosszmájúak lenni, de...Bárhogyan is, egy valami garantálható: az Electronic Arts égisze alatt formálódó Star Wars: Squadrons végre debütálni fog október 2-án PC-n, PS4-en és Xbox One-on - előbbi kettőnk virtuális valóság támogatás is lesz.

