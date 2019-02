A Bioware szerint még rengeteg mesélni valójuk van a Mass Effect-univerzumban

Újabb biztató részleteket kaptunk azzal kapcsolatban, hogy a Bioware az Anthem és a Dragon Age következő részéről szóló pletykák ellenére még mindig nem tett le arról, hogy egy nagyon jó Mass Effect-játékot készítsen nekünk.

A hírt ezúttal Mike Darrah producer és Casey Hudson, a stúdió első embere osztotta meg a Polygon magazinnal, lévén mindketten egyetértenek abban, hogyDarrah határozottan kiemelte, hogy még nem végeztek a Mass Effect-sorozattal, számos történet vár elmesélésre a részükről, és rengeteg érdekes helyszín felfedezése, miközben akár a Mass Effect 3-ra, sőt az Andromédára is fel tudnák építeni a folytatás történetét.Ehhez a kijelentéshez Hudson már nem is nagyon tudott mást hozzátenni, de azt azért ő is kiemelte, hogy számára a Mass Effect egy nagyon is élő sorozat, és rendszeresen gondol a folytatásra, így csak idő kérdése, hogy mikor térnek vissza hozzá.