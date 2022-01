A BioWare megerősítette, hogy továbbra is gőzerővel dolgoznak az új Mass Effecten és Dragon Age-en

A BioWare egy fejlesztői blogbejegyzést tett közzé az új év beköszöntével, és természetesen a Gary McKay stúdióvezető által írt cikk a stúdió általános helyzetéről és a jövőre vonatkozó terveiről szól.

McKay megemlíti a Mass Effect Legendary Edition sikerét is, amely hatalmas népszerűséget aratott mind a játékosok, mind a szakma körében. McKay örömmel számol be róla, hogy, bár ezen túlmenően nem sok mindent tudnak mondani.A két játék megjelenési ablakára még várunk, de azt már tudjuk, hogy az új Dragon Age legalább pár éve fejlesztés alatt áll. A Mass Effect eközben még messze van. A Dragon Age 4 egyébként továbbra is egy egyjátékos élmény, amely a sztorira épül, tehát nem live service lesz.