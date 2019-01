A Billboards top 100-as listájába is bekerült a Kingdom Hearts 3 egyik zenéje

Skrillex és Hikaru Utada egészen biztos, hogy áldják az eget, amiért anno mind a ketten kollaborációra adták a fejüket a Kingdom Hearts 3 zenéje kapcsán, ugyanis a Billboard top 100-as listájába kerültek be most az egyik nótájukkal.

A Face My Fears című, őrületes talpalávalójuk kapta ezt a megtiszteltetést,. Ez az eredmény ugyebár úgy születik meg, hogy összesítik az amerikai eladásait egy zenének, hogy mennyit játsszák a rádióban, és hogy mennyire pörög a streaming platformokon.Főként Utadának nagy eredmény ez, mivel bár Japánban már bőven sztárnak számít, addig Amerikában ez az első kitörése. Nem utolsó sorban ez a Kingdom Hearts 3 -nak is nagyon jót fog tenni, lévén így rengeteg olyan emberhez is eljut majd a játék, akik eddig azt sem tudták, mi fán terem ez az egész.Amúgy tényleg remek dal, hallgassátok meg, ha fogalmatok sincs, miről van szó:

