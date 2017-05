A Bethesda nyomására nevet kellett váltania a Prey for the Gods indie játéknak

Meglepő közleményt adott ki a mindössze három főt számláló No Matter Studios csapata már hónapok óta készülő Prey for the Gods játékuk kapcsán, amely bár közel áll a megjelenéshez, de most mégis meg kellett változtatniuk a projekt nevét.

A Prey for the Gods tehát mostantól Praey for the Gods lett, amit nem más, mint a Bethesda kért a stúdiótól, akik bíróságra is mentek volna, ha a kis indie brigád nem tesz eleget a kérésnek.Hogy miért szúrta a Bethesda szemét ez a név, az nem igazán érthető - oké, a Prey miatti hasonlóságról van szó, de ez akkor is jelentéktelen indok -, ellenben a fejlesztők bejelentették, hogy sem idejük, sem pénzük nem volt arra, hogy bíróságon támadják meg a Bethesda kérését, a maradék Kickstarteres tőkét ugyanis inkább a játékra kívánják fordítani.Aki esetleg nem tudná, a Praey for the Gods egy a legendás Shadow of the Colossus által inspirált videojáték lesz, amiről a készítők egy rövidke gameplay felvételt is nyilvánosságra hoztak, ami egyelőre nem tünteti fel túl jó színben a játékot, de legyünk türelmesek.

