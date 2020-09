A bázisépítésről szól a The Riftbreaker című stratégiai alapokon nyugvó ARPG legújabb kedvcsinálója

Látványos videóval lepett meg minket a The Riftbreaker kapcsán az EXOR Studios csapata, eddig ugyanis fogalmunk sem volt róla, hogy az erőteljes stratégiai alapokon nyugvó akció-szerepjáték részeként milyen fontos szerepet kap majd a bázisépítés.

Az alkotás főhőse egy mech lesz, akivel orbitális kiterjedésű bázisokat építhetünk fel annak érdekében, hogy minél több nyersanyagunk és minél hatékonyabb módszereink legyenek arra vonatkozóan, hogy túléljük megpróbáltatásainkat, ezáltal vissza tudjuk verni az idegenek folyamatos támadásait.Bár az alábbi felvételen felgyorsított formában élvezhetjük majd a The Riftbreaker élményét, azonban így is tökéletesen megmutatja nekünk, hogy miféle sajátosságok várnak benne ránk, ha megjelenik, amire még az idén számíthatunk PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

