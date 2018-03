A Battlestar Galactica ihlette az Aerocool legújabb számítógépházát

Igazi kockáknak szánt gamer házat mutatott be az Aerocool csapata, akik lerántották a leplet a Battlestar Galactica által ihletett Cylon-ról, mely erősen az említett sorozat hasonló név alatt megismert robotjaira akar hasonlítani.

Hogy ezt mennyire sikerült megvalósítania a gyártónak, azt nem a mi tisztünk megállapítani, de annyit azért hozzátennénk, hogy jobb munkát is végezhettek volna, mindenesetre aellátott házikót azért így is elfogadnánk, hiszen szerelhető bele ATX-es alaplap, akár 37 centis VGA, sőt CPU hűtőből is rakhatunk bele 15 és fél centis változatot.A hűtés terén a ház képes vízhűtést fogadni - a radiátorok az előlap mögé szerelhetők -, miközben ventilátorokból az első falhoz három darab 12- vagy kettő 14 centis, felülre és hátulra pedig további egy-egy 12 centiméteres propeller kaphat helyet. Hogy az Aerocool Cylon mikor érkezik, azt egyelőre nem tudni még, de árcédulájára legfeljebb 50 euró lesz írva.