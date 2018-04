A Battlefield V sem marad majd battle royale mód nélkül?

Izgalmas jelentés látott napvilágot a DICE stúdiójából, egészen pontosan a Battlefield V kapcsán, lévén a Venture Beat csapata belsős forrásokból úgy értesült, hogy a stúdió már egy battle royale játékmódot tesztel a sorozat idei tagjához.

A lap szerint a DICE biztosra megy, ezáltal jelenleg még csak egy prorotípust készített annak érdekében, hogy a gyakorlatban is megvizsgálják:, aminek az érdekességét leginkább az FPS nézet adhatná.A stúdió vezetése éppen ezért még nem hagyta jóvá, hogy az állítólag a második világháborúba visszarepítő Battlefield V megkapja a kérdéses játékmódot, ha viszont úgy látják, hogy működőképes, akkor vagy a megjelenéskor, vagy azt követően egy frissítéssel ők is csatlakoznának a bulihoz. Talán az E3-on már többet is megtudhatunk!