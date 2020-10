A Bandai Namco bejegyeztette a Tales of Luminaria nevet

Újabb Tales-játék címét jegyeztette be az arra alkalmas szerveknél a Bandai Namco, így a háttérben már biztosan készül valami Tales of Luminaria címmel, amivel kapcsolatban annyi biztos, hogy megjelenhet majd Európában.

Merthogy a címet az öreg kontinensen védették le elsőként, és a név alapján egyelőre semmire sem tudunk, illetve merünk következtetni belőle, hiszen a Tales of Arise megjelenésével is adósok még a készítők, így korai lenne egy újabb konzoljáték érkezése.A mobilos közeget pedig már letarolták párszor a Bandai Namco munkatársai, legutóbb pedig éppen pár héttel ezelőtt, szóval egy negyedik mobiljáték érkezése is nagyon korainak tűnik, így izgatottan várjuk, hogy vajon mi lehet ez a Tales of Luminaria.