A 64 fős Ground War játékmód is kipróbálható lesz a Call of Duty: Modern Warfare hétvégi bétájában

Ismét kipróbálható lesz a hétvégén egy béta részeként a Call of Duty: Modern Warfare , aminek jóvoltából a rajongóknak nemcsak nagy általánosságban lesz lehetőségük belekóstolni a már sokszor látott és ismert részletekbe.

Az Infinity Ward ugyanis bejelentette, hogy most szombaton hivatalosan is elérhetővé válik a 64 fős összecsapásokra kiélezett Ground War mód a rajongók számára, melyet a Karst River Quarry csatatéren próbálhatnak ki, méghozzá 32-32 főre osztott formában. Call of Duty: Modern Warfare második nyílt bétája, azonban a korábbi tesztekkel ellentétben most már nemcsak PS4-re, hanem PC-re és Xbox One-ra is elérhető lesz. A játék végleges változatának érkezését még mindig október 25-én várjuk!