A 60-as évekbeli Antarktiszon játszódhat a BioShock 4

Nemsokára, konkrétan ezen hét péntek hajnalban kezdődik meg az idei The Game Awards, ahol amellett, hogy bejelentik, hogy mik lettek az idei év legjobb játékai, még egy rakás készülő játékból kapunk új képsorokat, vagy éppen fednek fel vadonatúj címeket.

Egy lehet ezek közül a régóta készülő BioShock 4, melyekhez új infókat is kaptunk, amelyeket a Sacred Symbols nevű podcast házigazdája hintett el Ezen infók alapján a projekt Bioshock: Isolation néven fog futni, és egy fiktív 60-as évekbeli Antarktiszi városban fog játszódni. A Cloud Chamber fejlesztése állítólag a The Game Awardson mutatkozhat be,. A fejlesztők között rengeteg veterán is részt vesz, így vélhetőleg nincs rossz kezekben a népszerű széria új epizódja.